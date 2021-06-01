Необходимо соотнести фото (сделать из них одинаковые ракурсы) для корр

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Закрыт12 заявок588 просмотров

Необходимо соотнести фото (сделать из них одинаковые ракурсы) для корректного отображения на сайте в формате до/после

  • Одинаковый ракурс и максимально похожая освещенность
  • Одинаковый размер
4 года назад
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