Нужна обработка 10 портретных фото, цветокоррекция, на некоторых фото нужно сделать более выразительные глаза, на некоторых просто местами легкая ретушь
Вырезать вставить
Нужно вырезать и вставить фото лиц как на этом фото
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