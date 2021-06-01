Вырезать вставить

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки541 просмотр

Нужно вырезать и вставить фото лиц как на этом фото

4 года назад
Vbnmui7718
Юлия 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
16 дней назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Молодец, сделал качественно. Рекоментую
Юличка прекрасный человек.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Никита
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад