Нужно создать дизайн фото для продукта для листинга на Амазон.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок527 просмотров

Добрый день,

Нужно создать дизайн фото для продукта для листинга на Амазон.

Примеры фото добавил.

7 фото-

Главные фото

Инфографик

Лайфстайл

Фотографий уже в процесе, будут в течения несколько дней.

Расматриваю только дизайнеров с опытом в этой сфере.

Продукт и фото скину отдельно.

http://arturmakarov.com/photo-gallery/predmetnaja-sjemka-dlya-amazon/

https://www.productphotosstudio.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/amazon-photo-listing/

4 года назад
guest_16224516167949
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Родригез
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фотографий запчастей

    Обработка фотографий б/у запчастей. Объемы большие 1000-2000 в месяц. Обработка несложная - фактически ресайз и небольшая цветокоррекция. Оплата невысокая, но за счет объема получается вполне прилично. Ниже примеры было-стало. Присылайте примеры ваших работ и ...

    Обработка фотографий40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Очистить фото от пылинок и ворса. Всего 10 фото

    Очистить фото от пылинок, ворса и бликов; на крышке колбы удалить/сделать в один тон с крышкой прозрачный уплотнитель - работу выполнить без ущерба качества исходного фото, с сохранением разрешения фото и его формата, соотношения ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Очистить фото от пылинок и ворса. Всего 10 фото

    Очистить фото от пылинок, ворса и бликов; на крышке колбы удалить/сделать в один тон с крышкой прозрачный уплотнитель - работу выполнить без ущерба качества исходного фото, с сохранением разрешения фото и его формата, соотношения сторон. ...

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Преобразование фотографий

    Добрый день! Нужно преобразовать фотографии в редакторе , чтоб они стали более насыщены, были приятны для глаза. Фото будут использоваться на сайте и превлекать клиентов. так же прикрепляю ссылку на яндекс диск где вы сможете ...

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка личного фото

    Всем привет) Есть личное фото, можно сказать семейное (но семья старого друга), суть в том что я нормально получился на этом фото, и хочу его обработать а конкретно: - Убрать остальных людей на фото, ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Покадровая реставрация старых фильмов

    $204

    Добрый день!Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров).Работа в офисе и на дому.Оплата сдельная - 15000р. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть - примерно ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется ретушер фотографий

    $5

    Требуется ретушер. ВАЖНО: знание частотного разложения, умение работать в ФОТОШОПЕ. Интересует чистка лица на фотографии. Пример покажу в личке. За подробностями в лс. 1 фотография - 10 рублей. в заказе 30 фото.

    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    4 года назад