Требуется ретушер фотографий

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт44 заявки1094 просмотра

Требуется ретушер. ВАЖНО: знание частотного разложения, умение работать в ФОТОШОПЕ. Интересует чистка лица на фотографии. Пример покажу в личке. За подробностями в лс. 1 фотография - 10 рублей. в заказе 30 фото.

4 года назад
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