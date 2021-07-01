Обработка фото, подписи

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Завершен18 заявок979 просмотров

Необходимо на 319 фото поставить подписи согласно шаблону

https://www.figma.com/file/sQzuFAzbzrX9nps3HJ9FHY/Шаблон-Каринжиниринг?node-id=0%3A1

Там где много желтого на фото убрать, убавить температуру в простом редакторе.

Основные фото (с машиной) - необходимо чистить полы и высветлить

Каждое фото необходимо предоставить в двух размерах: 

1280 x 960 - оригинал

380 х 285 - превью

Сами фото: https://disk.yandex.ru/d/894lKYpivEH4hQ

Node.js
4 года назад
mosalko
Антон 
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Выбранный исполнитель

lana_nesan
Светлана 
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