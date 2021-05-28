Необходимо произвести определенные процедуры для 43 объектов мебели, согласно описанию - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSq2qChelEXyHqMKqX6JfZRfpMR80pTDuAYtc8zrypYEIeq0TXVTCOe6F3uk0gfKhRINzYzoKzsNs6M/pub Работы, наверно, примерно на полдня, но это индивидуально.
Сделать главные фото товаров для WB
Приложу пример как нужно( из картинки ремешка сделали главную). По сути найти красивый фон, разместить продукт в нем, и сделать надписать красиво. Таких фото шт 15 надо сделать. Начнем с одного. За один цену от 75-100р в зависимости от сложности.
Приоритетны те кто на связи и смогут быстро делать.
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