Сделать главные фото товаров для WB

$15
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Закрыт31 заявка754 просмотра

Приложу пример как нужно( из картинки ремешка сделали главную). По сути найти красивый фон, разместить продукт в нем, и сделать надписать красиво. Таких фото шт 15 надо сделать. Начнем с одного. За один цену от 75-100р в зависимости от сложности. 

Приоритетны те кто на связи и смогут быстро делать.

4 года назад
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