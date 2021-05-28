Сделать главные фото товаров для WB

Приложу пример как нужно( из картинки ремешка сделали главную). По сути найти красивый фон, разместить продукт в нем, и сделать надписать красиво. Таких фото шт 15 надо сделать. Начнем с одного. За один цену от 75-100р в зависимости от сложности.

Приоритетны те кто на связи и смогут быстро делать.