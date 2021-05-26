Обработать фотографии постельного белья

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Закрыт46 заявок808 просмотров

Надо обработать фото белого постельного белья для Instagram и сайта. Фото сделаны непрофессионалом, есть определенное количество надо выбрать лучшие и их обработать, чтобы на каждый комплект белья был комплект фотографий. 

4 года назад
Sanagur
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