Надо моделировать кулон, копируя колион обезьяны с фото.Только вместо чёрных диамантов,надо сделать волосы.Пример нужных волос увидете на фото кольца с орлом.После моделирования, могут быть несколько очень маленьких изменений по форме лица обезьяны.Конечный результат, файл 3dm ...
Обработать фотографии постельного белья
Надо обработать фото белого постельного белья для Instagram и сайта. Фото сделаны непрофессионалом, есть определенное количество надо выбрать лучшие и их обработать, чтобы на каждый комплект белья был комплект фотографий.
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