Обработка фотографий

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Закрытнет заявок227 просмотров

Здравствуйте. У меня есть 3 пары обуви по 4 снимка каждой. Необходима ретушь фотографии ( привести ее в продажный вид, так сказать каталожный) Сейчас она выглядит "грязно" и "не вкусно". Скажите пожалуйста сколько это будет стоить? Все фото тут https://cloud.mail.ru/public/vkWT%2FoXpJfHpEQ посмотрите пожалуйста, скажите свой экспертное мнение))

4 года назад
guest_15940910473871
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров