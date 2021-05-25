Ретушь/ кадрирование фотографий

Необходимо изменить фон на светлый и выполнить фотографии в едином стиле.

фоны с депозитфото, файлы будут предоставлены. необходимо выбрать и ,при необходимости, подретушировать под цвет эталонных фотографий

https://st3.depositphotos.com/5496770/16579/i/111/depositphotos_165796418-thumb.jpg

https://st2.depositphotos.com/2065221/9216/i/111/depositphotos_92165620-thumb.jpg

фото, под которые нужно подогнать общий стиль -светлое дерево, добавить сланец/ дощечку на фото,где его нет (возможна покупка на фрипик или депозитфото)

пример на сайте

https://vilnius.sushi-m.lt/meistro-sushi/32.-vitiena-hot.html

пример фото для ретуши во вложенном файле

необходимо будет предоставить

фото в исходном размере

кадрированное фото 600*400 весом до 250 кб для размещения на сайте

прошу не начинать выполнение задачи до выбора заказчиком

всего 14 фотографий