Нужно вырезать девушку с фона, детально проработать волосы, фото будет размещаться на светлом фоне. Пожалуйста, пришлите, 2-3 фото, вырезанных вами ранее. https://disk.yandex.ru/i/UcuGmjoLQSZKew
Ретушь/ кадрирование фотографий
Необходимо изменить фон на светлый и выполнить фотографии в едином стиле.
фоны с депозитфото, файлы будут предоставлены. необходимо выбрать и ,при необходимости, подретушировать под цвет эталонных фотографий
https://st3.depositphotos.com/5496770/16579/i/111/depositphotos_165796418-thumb.jpg
https://st2.depositphotos.com/2065221/9216/i/111/depositphotos_92165620-thumb.jpg
фото, под которые нужно подогнать общий стиль -светлое дерево, добавить сланец/ дощечку на фото,где его нет (возможна покупка на фрипик или депозитфото)
пример на сайте
https://vilnius.sushi-m.lt/meistro-sushi/32.-vitiena-hot.html
пример фото для ретуши во вложенном файле
необходимо будет предоставить
фото в исходном размере
кадрированное фото 600*400 весом до 250 кб для размещения на сайте
прошу не начинать выполнение задачи до выбора заказчиком
всего 14 фотографий
Выбранный исполнитель
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