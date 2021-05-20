Добрый день, Нужно для всех: 1) Почистить фотки от ватермарков и другие нанесенных текстов (если знаете какой-то софт, который делает хорошо, можете пользоваться) для картинок из папки "1" ...
Фотошоп фотографий
Есть фото с садовым шлангом на фоне воды. на этой фотке нужно прописать размеры и небольшие характеристики. всего 6 или 8 фотографий. из них нужно чтобы половина шлангов были синие как на образце, а половина зеленые.
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