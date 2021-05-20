Фотошоп фотографий

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Завершен7 заявок311 просмотров

Есть фото с садовым шлангом на фоне воды. на этой фотке нужно прописать размеры и небольшие характеристики. всего 6 или 8 фотографий.  из них нужно чтобы половина шлангов были синие как на образце, а половина зеленые. 

4 года назад
amurtsev3
Олег 
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Выбранный исполнитель

snav1ch
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Парень веселый, инициативный, не лентяй. но чуть чуть опыта бы еще набрать и порядок
Хороший человек, быстро отвечает(что самое главное), доходчиво обьясняет)

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snav1ch
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