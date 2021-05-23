Редактирование таблиц в фотошопе

Есть 18 вот таких картинок https://disk.yandex.ru/i/iJYPxEpr4y7Pxg

Задача чуть подфотошопить их сузив вертикальные столбцы и убрав руб в названиях 2 столбцов.

Эта же картинка после редактирования выглядит так: https://disk.yandex.ru/i/lbmIoBggGOG1kA

Контент, цифры не трогаем, просто убрать пустое место сузив картинки в ширину чтобы на мобилах смотрелись лучше.