Нужно подобрать шрифт подобный или лучше (согласовав со мной), перевести и подогнать фото под размер 900 на 1200. Для розового цвет на зеленый поменять. Пожалуйста прикладывайте портфолио.
Редактирование таблиц в фотошопе
Есть 18 вот таких картинок https://disk.yandex.ru/i/iJYPxEpr4y7Pxg
Задача чуть подфотошопить их сузив вертикальные столбцы и убрав руб в названиях 2 столбцов.
Эта же картинка после редактирования выглядит так: https://disk.yandex.ru/i/lbmIoBggGOG1kA
Контент, цифры не трогаем, просто убрать пустое место сузив картинки в ширину чтобы на мобилах смотрелись лучше.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Вырезать фотографии сумок на прозрачный фон и разместить белом фоне с соотношением сторон 3:4, размер: 1536х2048 (или другой соответствующий соотношению 3:4) Всего 144 фото Доп требования, которые нужно учитывать: • ...Обработка фотографий6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно подобрать шрифт подобный или лучше (согласовав со мной), перевести и подогнать фото под размер 900 на 1200 (за такую работу обычно плачу 25р). Главную сделать на подобие: https://www.wildberries.ru/brands/remihof или https://www.wildberries.ru/brands/alorcolor За главную ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны живые фотографии для досок объявления - Электросамокатов Yamato Midway mini,0809 и GT350S. Приоритет продукция компании Yamato!Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно убрать тень с лицаОбработка фотографий29 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Нужно отобрать и обработать серию фотографий аксессуаров для Инстаграм-каталога. Обработка включает в себя: минимальную цветокоррекцию, выравнивание тона фона к белому (без желтых пятен), выравнивание фотографии, корректировка мелких видимых изъянов на изделиях. Фото для ...Завершен4 года назад
- $20
Нужно сделать общее фото с разных фотографий. Отрисовать в стиле дрим арт. Прошу откликнуться тем, кто реально может это сделать!!! ЦЕНА НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНА, ЗАПЛАЧУ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ СДЕЛАЕТЕ ХОРОШООбработка фотографий24 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть изображение с человеком, необходимо убрать части тела других людей попавших в кадр.Завершен4 года назад
- $10
Нужно сделать обложку в формате формате 16:9, на ней должны быть: фото студента, название ролика, логотип университета и кликбейтная фраза, название канала Схематичный пример: фото 1 Нужно будет сделать светящуюся обводку ...Завершен4 года назад
сайт https://srub.store/Обработка фотографий45 заявокЗакрыт4 года назад