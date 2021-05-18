Вырезать фотографии на белый фон с определенным размером (144 фото)

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Закрыт6 заявок262 просмотра

Вырезать фотографии сумок на прозрачный фон и разместить белом фоне с соотношением сторон 3:4, размер: 1536х2048 (или другой соответствующий соотношению 3:4)

Всего 144 фото

Доп требования, которые нужно учитывать:

• Фотографии должны иметь вертикальный формат с соотношением сторон 3:4 и разрешение не менее 900*1200 px.

• Максимальный размер одной из сторон не должен превышать 8000 пикселей.

• Разрешение изображения от 72 px/inch; Фотографии должны быть в стандартном профиле sRGB IEC 61966-2.1

• Формат изображения JPG или PNG.

Ссылка на архив: https://dropmefiles.com/bJv1E

Также прикладываю 3 фотки из архива для понимания, что нужно обрабатывать (чтобы не качать весь архив)

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