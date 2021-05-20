Обработка серии фото

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок607 просмотров

Нужно отобрать и обработать серию фотографий аксессуаров для Инстаграм-каталога.

Обработка включает в себя: минимальную цветокоррекцию, выравнивание тона фона к белому (без желтых пятен), выравнивание фотографии, корректировка мелких видимых изъянов на изделиях.

Фото для примера прикреплены.

Остальные фото на Гугл-диске https://drive.google.com/drive/folders/1skSFXUTL1_xTr3JlBlyaoUZj4d9AjmhW

4 года назад
guest_16211635388067
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AndrewUmanets
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$35
4 дня
Исполнитель выполнил заказ в указанные сроки. При выполнении работы учитывал все пожелания, лишь после утверждённого образца приступил к обработке всех остальных фото. На связь выходил постоянно. Сотрудничество с Андреем меня полностью устроило, дальше буду обращаться постоянно.
Задача была поставлена чётко, поняли друг друга очень быстро. Рад что меня выбрали исполнителем для данной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!

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