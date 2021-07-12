Удалить лишние объекты с фотографии.

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Завершен5 заявок277 просмотров

Есть изображение с человеком, необходимо убрать части тела других людей попавших в кадр.

4 года назад
panasyukkirillv
Кирилл 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vladik_moroz037
Владислав 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Всё сделано так, как требовалось.
Очень приятно было с ним работать рекомендую!

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Люсине
 
33 года
7 лет в сервисе
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vladik_moroz037
Владислав 
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