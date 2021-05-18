Переделать карточки товара в Photoshop

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок912 просмотров

Нужно подобрать шрифт подобный или лучше (согласовав со мной), перевести и подогнать фото под размер 900 на 1200 (за такую работу обычно плачу 25р). Главную сделать на подобие: https://www.wildberries.ru/brands/remihof

или https://www.wildberries.ru/brands/alorcolor 

За главную обсудим, в зависимости от того как сможете красиво оформить. 

Пожалуйста прикладывайте портфолио.

4 года назад
guest_16000769351105
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