Нужны живые фотографии для досок объявления - Электросамокатов Yamato Midway mini,0809 и GT350S. Приоритет продукция компании Yamato!
Переделать карточки товара в Photoshop
Нужно подобрать шрифт подобный или лучше (согласовав со мной), перевести и подогнать фото под размер 900 на 1200 (за такую работу обычно плачу 25р). Главную сделать на подобие: https://www.wildberries.ru/brands/remihof
или https://www.wildberries.ru/brands/alorcolor
За главную обсудим, в зависимости от того как сможете красиво оформить.
Пожалуйста прикладывайте портфолио.
Заявки фрилансеров
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