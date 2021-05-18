Создать обложку для YouTube-канала

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Закрыт12 заявок620 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать две обложки для YouTube канала.

Обложки не сложные.

Отправляйте заявки с примерами ваших работ, отправлю вам тз на две обложки и обсудим цену.

С нетерпением жду ваши заявки, спасибо!

4 года назад
kaddypro
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