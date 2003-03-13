Открыть файлы STN

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  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка215 просмотров

необходимо открыть файлы (это фотографии, скорее всего вирусом, поменяло расширение на "STN" еще на старом ПК) переформатировать в нормальный фото файл.

файлов много, если получится закажу в обработку все.

4 года назад
guest_16214184194396
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Всё хорошо. Постановка задачи Ясная.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
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Обработка фотографий