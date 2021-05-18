Фото – ретушь/коррекция/дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки579 просмотров

Нужно отретушировать/подкрутить яркость у фото без искажения цвета для загрузки на сайт.

Фото в количестве около 20 шт

На некоторые фото нужно добавить текст .

+отрисовать условную футболку с замерами и рядом разместить таблицу размеров.

Нужна идея от дизайнера как разместить на 1 изображении 2 цвета футболок, чтобы было интуитивно понятно, что продается комплект.

4 года назад
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