Фото – ретушь/коррекция/дизайн

Нужно отретушировать/подкрутить яркость у фото без искажения цвета для загрузки на сайт.

Фото в количестве около 20 шт

На некоторые фото нужно добавить текст .

+отрисовать условную футболку с замерами и рядом разместить таблицу размеров.

Нужна идея от дизайнера как разместить на 1 изображении 2 цвета футболок, чтобы было интуитивно понятно, что продается комплект.