С видео сделать скриншоты качественные 3-4 шт. без водяного знака

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки360 просмотров

Прикрепляю видео. Нужно сделать качественные четкие скриншоты 3-4 фото и убрать водяной знак. Фото вид спереди, сзади и сбоку.

https://disk.yandex.ru/i/2Z00doXV6se7-g

4 года назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо.
всё прекрасно.оплата вовремя.рекомендую.

Заявки фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
38 отзывов
4 года назад