Здравствуйте. У меня есть 3 статьи на спортивную тематику в формате WORD (сброшу в личной переписке) Ориентировочно, на 30-40 минут. Их нужно озвучить, мужским голосом. Рассматриваются фрилансеры только с примерами работ (чтобы можно было услышать ваш голос) Возможна работа ...