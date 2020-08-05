Есть готовые собранные ключевые слова через wordstat на русском языке, база 23к фраз. Нужно распределить все ключевые слова по категориям и страницам. Есть уже базовое понимание какие категории делаем, распределил первые 3к ключевых слов. ...
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 дня назад
- $20
Картинка нужна для телеграмм канала, то есть картинка с отзывом будет использоваться для телеграмм канал. Необходимо чтобы была возможность самому вписывать текст(нужно сделать чтобы форма сообщения изменялась по высоте/ширине, шрифт как в телеграмме) и дату ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Размер сайта 8 уникальных страниц. Сайт похож на формат блога, где идет множество записей. Для записей существует 3 шаблона оформления, каждый шаблон подключается в зависимости от категории в которой находится запись. Для страниц подключаются свои ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно сверстать с макетов в figma, сделать натяжку на wordpress. Размер сайта 8 уникальных страниц, к ним адаптив версии: 1024, 768, 412, 390, 360 Важно: 1) PixelPerfect - точное соответствие ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо сделать макет для оформления таких изображений. Шрифт, цвет, возможно доп. элементы, стрелочки, обозначения и так далее. Данный макет будет использоваться для подобных скриншотов. Картинка png-11 это в данный момент такое оформление, необходимо на примере ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужно 10-15 статей, обьем статьи 2000-6000 збп. Через время возможен еще повторный заказ. Статьи нужны информативные, с цифрами, фактами, статистикой, реальными данными. Четкий ответ на тематику которую разбираете, без поверхностной информации. Часть статей подкрепить фото, графиками. Тематика ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 месяцев назад
[b]На постоянное сотрудничество[/b], в первый месяц 10-15 статей. Обьем статьи 2000-6000 збп. В дальнейшем если будет трафик и эффективность, то 20-30 статей в месяц. Статьи не должны быть поверхностные, нужны цифры, статистика, факты, больше реальных данных. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Ищу специалиста, для нового сайта, нужна верстка по макетам и натяжка функционала под wordpress. Часто заказываю дополнение в будущем каждые пару месяцев в виде плагинов, новых страниц. Нужно уметь: 1) [b]PixelPerfect[/b] - точное соответствие размеров ...HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 года назад
Если у вас есть платный аккаунт ahrefs, нужно выгрузить беклинки по заданным параметрам из нужных сайтов. Выгруженные файлы отправить мне.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужно сделать две обложки для YouTube канала. Обложки не сложные. Отправляйте заявки с примерами ваших работ, отправлю вам тз на две обложки и обсудим цену. С нетерпением жду ваши заявки, спасибо!Обработка фотографий12 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно создать похожий шаблон текста, для YouTube-обложек. Важно, нужен именно шаблон, который я смогу использовать, просто вставив на картинку. Текст должен быть хорошо читаемым! Примеры обложек, какой именно шаблон текста нужен. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ. Спасибо.Шрифты8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. У меня есть 3 статьи на спортивную тематику в формате WORD (сброшу в личной переписке) Ориентировочно, на 30-40 минут. Их нужно озвучить, мужским голосом. Рассматриваются фрилансеры только с примерами работ (чтобы можно было услышать ваш голос) Возможна работа ...Озвучивание1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $105
Плагин для работы с новым типом записей, подключить поля и оптимизировать для работы. Подробнее описал в word файле.Завершен3 года назад
Плагин для вордпресса. Нужно сделать такой плагин как по ссылке https://scores24.live/ru/tennis/m-23-10-2020-lloyd-harris-ugo-humbert/prediction в блоке "Коэффициенты". Суть плагина подтягивать коэффициенты из БК или какого-то ресурса(где они собраны), для каждого спортивного события индивидуально. При нажатии на коэффициент перенаправляет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $50
Более подробно описал в телеграме при обсужденииПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $100
Нужен плагин с новым типом записей, записи будут включать некоторые поля: - текст - галерею изображений - ссылки Есть несколько статусов: одобренные, ожидают модерации, спам, корзина. Данный тип записи будет прикрепляться внутри обычных записей (post), а так же выводиться отдельно по ...Завершен3 года назад
Ролик короткий, 4к формат, трекинг оптимально сделать ручной. Можно так же попробовать сделать автоматический трекинг в nukex.Анимация1 заявкаЗакрыт3 года назад
Статейный сайт, который содержит изображения, списки, faq. В поиске исполнителя который уже имел опыт успешного внедрения разметки schema с результатами - отображение доп. блоков в google.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Есть проект telemetr.me в котором множество телеграм каналов, нужно выгрузить весь список. После по каждому каналу делать поиск в постах по ключевым словам "ключ1,ключ2,ключ3...". Записать количество уникальных совпадений. Есть открытые и закрытые каналы, в открытых каналах на поиск ...Закрыт4 года назад