kaddypro

Михаил kaddypro

 
31 годУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
11 часов назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$325
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SumoFab
37 летУкраина
год в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
3 месяца назад
Картинка нужна для телеграмм канала
Сотрудничество с заказчиком было чрезвычайно приятным и продуктивным. Михаил всегда предоставлял четкие задачи и своевременно реагировал на вопросы. Рад буду работать вновь и надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Спасибо за доверие и позитивный опыт!
Заказывал разработку визуального шаблона, исполнитель быстро выполнил работу, хорошего качества
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DjahMale
Павел 
40 летСловакия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$200
6 баллов
год назад
Верстка PixelPerfect на Wordpress + Back-end
ok
Заказ не выполнил, после начала работы через неделю исполнитель сообщил что нужно будет больше времени, форс мажорная ситуация. Через две недели сообщил что отказывается от проекта, выполнить не сможет.
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tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$105
10 баллов
3 года назад
Плагин для нового типа записей wordpress
Все прошло отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
Все выполнено качественно, в срок.
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tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$85
10 баллов
3 года назад
Разработка плагина под wordpress
Четко поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую
Исполнитель быстро завершил проект, вышло без затягивания и дополнительных дней. Изначально формат панели управления был не самый удобный, но после замечаний, панель управления была максимально приближена к тому что хотел.
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