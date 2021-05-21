Почистить фото и сделать один размер

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Завершен4 заявки274 просмотра

Добрый день,

Нужно для всех:

1) Почистить фотки от ватермарков и другие нанесенных текстов (если знаете какой-то софт, который делает хорошо, можете пользоваться)

для картинок из папки "1"

2) Сделать прозрачный фон, где нет (на многих или белый или есть)

3) Сделать максимальную высоту как на файле с именем "Образец, высоту взять отсюда", остальное как есть

для картинок из папки "2"

2) Сделать прозрачный фон, где нет (на многих или белый или есть)

3) Вписать в размер (тут и ширина и высота, просто белым "добить") как на файле с именем "Размер образец + отступы белые по краям для рамкки"

4) Оставить место для рамки, я сам добавлю

5) 4-hospital - Убрать надпись HOSPITAL

6) 5 - Supermarket - Убрать все английские надписи просто однинаковым цветом закрыть

Сделать сегодня

4 года назад
MakarkinPRO
Виталий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Александр сделал: Быстро, В срок, Качественно! Я понимаю, что эта работа стоит несколько больше. Но человек делает себе репутацию на данном ресурсе, и я это ценю! Еще раз большое спасибо, выручили!
С Виталием приятно было поработать,Всё понятно, задача поставлена ясно,оплата своевременна. Рекомендую.

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Karfagen90
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