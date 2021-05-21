Почистить фото и сделать один размер

Добрый день,

Нужно для всех:

1) Почистить фотки от ватермарков и другие нанесенных текстов (если знаете какой-то софт, который делает хорошо, можете пользоваться)

для картинок из папки "1"

2) Сделать прозрачный фон, где нет (на многих или белый или есть)

3) Сделать максимальную высоту как на файле с именем "Образец, высоту взять отсюда", остальное как есть

для картинок из папки "2"

2) Сделать прозрачный фон, где нет (на многих или белый или есть)

3) Вписать в размер (тут и ширина и высота, просто белым "добить") как на файле с именем "Размер образец + отступы белые по краям для рамкки"

4) Оставить место для рамки, я сам добавлю

5) 4-hospital - Убрать надпись HOSPITAL

6) 5 - Supermarket - Убрать все английские надписи просто однинаковым цветом закрыть

Сделать сегодня