Качественный видеомонтаж от которого мурашки по коже勞 Занимаюсь видеомонтажом в таких программах:

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Почему вы должны выбрать именно меня❓

✅ ответственно отношусь к каждому заказу;

✅ делаю всё в срок;

✅ делаю красиво, эпично, динамично.

От чего зависит цена заказа

⭐ Длины видеоролика;

⭐ Количества видеороликов;

⭐ сложность видеомонтажа;

⭐ Время - деньги. Цена будет зависить от времени выполнения задачи.