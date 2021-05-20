Качественный видеомонтаж от которого мурашки по коже勞Занимаюсь видеомонтажом в таких программах:
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects
Почему вы должны выбрать именно меня❓✅ постоянно на связи, поэтому проблем с коммуникацией не будет;
✅ ответственно отношусь к каждому заказу;
✅ делаю всё в срок;
✅ делаю красиво, эпично, динамично.
От чего зависит цена заказа
⭐ Длины видеоролика;
⭐ Количества видеороликов;
⭐ сложность видеомонтажа;
⭐ Время - деньги. Цена будет зависить от времени выполнения задачи.
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
4 года назад
Парень веселый, инициативный, не лентяй. но чуть чуть опыта бы еще набрать и порядок
Ответный отзыв
Хороший человек, быстро отвечает(что самое главное), доходчиво обьясняет)