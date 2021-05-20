snav1ch

Александр Сазанский snav1ch

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Качественный видеомонтаж от которого мурашки по коже勞

Занимаюсь видеомонтажом в таких программах:

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Почему вы должны выбрать именно меня❓

✅ постоянно на связи, поэтому проблем с коммуникацией не будет;

✅ ответственно отношусь к каждому заказу;

✅ делаю всё в срок;

✅ делаю красиво, эпично, динамично.

От чего зависит цена заказа

⭐ Длины видеоролика;

⭐ Количества видеороликов;

⭐ сложность видеомонтажа;

⭐ Время - деньги. Цена будет зависить от времени выполнения задачи.

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Отзывы заказчиков

amurtsev3
Олег 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
4 года назад
Фотошоп фотографий
Парень веселый, инициативный, не лентяй. но чуть чуть опыта бы еще набрать и порядок
Хороший человек, быстро отвечает(что самое главное), доходчиво обьясняет)
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