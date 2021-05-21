Фотошоп фотографий

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка248 просмотров

8 отснятых на телефон фотографий без освещения, нужно отбелить фон и чутка яркости на сами товары добавить., в приложении часть фоток

4 года назад
amurtsev3
Олег 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zhulaychik
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$7
1 день
Уже повторно обратился к исполнителю, сделал очень быстро и качественно, как в фотостудии. впредь по фоткам буду обращаться только к нему
Все оперативно, доступно и понятно! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhulaychik
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад