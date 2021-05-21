Ключевые навыки:
— Понимание принципов UI/UX;
— Понимание принципов построения веб-дизайна;
— Владение современными трендами в веб-дизайне;
— Умение проектировать и создавать промо-страницы, Landing Page, полноценные сайты;
— Умение работать с контентом при создании макетов;
— Разработка пользовательских сценариев;
— Разработка дизайн-концепции;
— Анализ конкурентов.
Преимущества:
— Сроки
— Качество
— Удобный и современный дизайн
Обо мне:
Привет-привет, Друзья! Я - Валентин и мне 21 год! Я UX/UI дизайнер, разрабатываю удобные и индивидуальные дизайны для ваших сайтов. Изучаю западные тренды и узнаю о них одним из первых.
— Прошел 2 платных курса (ITEA) и прочел 3 иностранных книг по UX/UI и типографике
— 10000+ просмотров и 1000+ лайков на Behance
Прайс:
Дизайн веб-сайтов:
— Главная страница - 65$
— Адаптив главной страницы – 25$
— Внутренняя страница - 10$
— Адаптив внутренней страницы – 10$
Дизайн Landing Page:
— 9-12 экранов / блоков - 55-100$
— Адаптив Landing Page – 15-30$
Контакты:
Telegram: написать мне
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Дизайн "Cake Shop"70 просмотров