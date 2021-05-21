Удобный и современный дизайн сайтов. Сайты, интернет-магазины, лендинги, UX/UI. Глубокое погружение в проект и полная отдача!

Ключевые навыки:

— Понимание принципов UI/UX;

— Понимание принципов построения веб-дизайна;

— Владение современными трендами в веб-дизайне;

— Умение проектировать и создавать промо-страницы, Landing Page, полноценные сайты;

— Умение работать с контентом при создании макетов;

— Разработка пользовательских сценариев;

— Разработка дизайн-концепции;

— Анализ конкурентов.

Преимущества:

— Сроки

— Качество

— Удобный и современный дизайн

Обо мне:

Привет-привет, Друзья! Я - Валентин и мне 21 год! Я UX/UI дизайнер, разрабатываю удобные и индивидуальные дизайны для ваших сайтов. Изучаю западные тренды и узнаю о них одним из первых.

— Прошел 2 платных курса (ITEA) и прочел 3 иностранных книг по UX/UI и типографике

— 10000+ просмотров и 1000+ лайков на Behance

Прайс:

Дизайн веб-сайтов:

— Главная страница - 65$

— Адаптив главной страницы – 25$

— Внутренняя страница - 10$

— Адаптив внутренней страницы – 10$

Дизайн Landing Page:

— 9-12 экранов / блоков - 55-100$

— Адаптив Landing Page – 15-30$

Контакты:

Telegram: написать мне

E-mail: [email protected]