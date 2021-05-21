Фотошоп фотографий

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки236 просмотров

Есть фото с садовым шлангом на фоне воды. на этой фотке нужно прописать размеры и небольшие характеристики. всего  8 фотографий. из них нужно чтобы половина шлангов были синие как на образце, а половина зеленые.

4 года назад
amurtsev3
Олег 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zhulaychik
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
выполнил все быстро и красиво, сам проявлял инициативу как лучше сделать, понял что именно я хочу и подстроился
Отличный человек и заказчик! Все супер!

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zhulaychik
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