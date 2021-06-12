Обработка фотографий, создание иконок в заданной стилистике

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок1722 просмотра

Добрый день. Нужен человек, который быстро и качественно перерисует 64 фотографии (напр., поменять цвет, убрать логотип и тп), а так же сделает несколько иконок в заданном стиле (рисунок). На пробу просьба перерисовать вот это фото - нужно изменить цвет канта и боковинки на серый, а так же убрать логотип (любое фото из предложенных).

4 года назад
nana_bs
Анна 
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Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
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4 года назад
$50
3 дня
Замечательно справился с заданием, прислушивался к пожеланиям, терпеливо вносил правки, если в практически готовом просили изменить что-то еще. Быстро и качественно сделал работу, всегда на связи.
Очень доволен сотрудничеству с Анной! Образцовое ТЗ. Прекрасная коммуникация. Быстрая оплата по результатам выполненной работы. Всё на 5+! Мои наилучшие рекомендации!

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