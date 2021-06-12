Обработка фотографий, создание иконок в заданной стилистике

Добрый день. Нужен человек, который быстро и качественно перерисует 64 фотографии (напр., поменять цвет, убрать логотип и тп), а так же сделает несколько иконок в заданном стиле (рисунок). На пробу просьба перерисовать вот это фото - нужно изменить цвет канта и боковинки на серый, а так же убрать логотип (любое фото из предложенных).