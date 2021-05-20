Необходимо изменить фон на светлый и выполнить фотографии в едином стиле. фоны с депозитфото, файлы будут предоставлены. необходимо выбрать и ,при необходимости, подретушировать под цвет эталонных фотографий https://st3.depositphotos.com/5496770/16579/i/111/depositphotos_165796418-thumb.jpg https://st2.depositphotos.com/2065221/9216/i/111/depositphotos_92165620-thumb.jpg ...
Достать одну фотографию с Dreamstime
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