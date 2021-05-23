Только для девушек.Обработать фото.

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Закрыт37 заявок1718 просмотров

Выбрать одну из трех фото где я покрасивее и сделать чтоб нравилось девушкам,там незнаю коррекция,тон и т.д вам виднее где-то что-то добавить где-то убрать.

4 года назад
Wekster
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