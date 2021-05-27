Требуется убрать водяные знаки с фото в прикрепление, оплата на карту сбербанка или яндекс деньги.
Инфографику на 128 фотографий 2 вариант
Хороший пример прикрепил (для WB и Озон)
Инфа везде одна и та же. То есть придется сделать всего 2 варианта инфографики и продублировать их на 128 фото
для 64 фото - размеры и вес банки и инфу (5смх5см и вес 95 грамм, срок годности 3 года, морозостойкая) .
для 64 фото других : Текст (иконки можно тоже прикрепить какие либо )
Глубокий матовый цвет – скрывает недостатки
ЭКО состав - почти без запаха и химии
Уникальные цвета – хромотерапия и комфорт
Кремовая – для легкой перекраски цвета
Высочайшая стойкость к истиранию – надолго
Уникальность - не требует финиша и навыков
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