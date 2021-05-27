Инфографику на 128 фотографий 2 вариант

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Закрыт7 заявок625 просмотров

Хороший пример прикрепил (для WB и Озон)

Инфа везде одна и та же. То есть придется сделать всего 2 варианта инфографики и продублировать их на 128 фото

для 64 фото - размеры и вес банки и инфу (5смх5см и вес 95 грамм, срок годности 3 года, морозостойкая) .

для 64 фото других : Текст (иконки можно тоже прикрепить какие либо )

Глубокий матовый цвет – скрывает недостатки

ЭКО состав - почти без запаха и химии

Уникальные цвета – хромотерапия и комфорт

Кремовая – для легкой перекраски цвета

Высочайшая стойкость к истиранию – надолго

Уникальность - не требует финиша и навыков

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