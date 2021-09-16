Требуется разработать приложение для iOS - шагомер с дополнительным функционалом на английском и русском языках, поддерживающее метрики кг/ft. Включает создание фирменного дизайна, разбивку функциональности по циклам, публикацию в AppStore и поддержку после завершения разработки.
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для нового движения #безавто, отражающего идею жизни без автомобиля. Логотип должен быть современным и привлекать внимание к экологическим и социальным аспектам, связанным с отказом от автомобилей. Учитывайте хештеги #withoutcar, #ecofriendly, #этовыгодно, #techtrends и #carfree.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать инфографику с использованием графических элементов и текста для маркетплейса. Включите информацию о густой кремовой консистенции, полуматовом составе, простоте смешивания, насыщенных цветах, отсутствии органических летучих соединений, устойчивости к перепадам температур и высокой светостойкости всех цветов. Стиль и исходники приложены.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обработка 7 квадратных фотографий: убрать фон и сделать его белым. Пример исходного изображения и желаемого результата прикреплен. Обратите внимание на необходимость соблюдения размеров и формата.Завершен4 года назад
- $15
Задача заключается в обработке фотографий, чтобы они имели единый размер и стиль, напоминая мазок кисти с использованием 64 цветов. Необходимо сохранить цветопередачу и матовость. Удалить изъяны выкрасов, такие как трещины. Фон должен быть белым или отсутствовать (формат PNG). Срок выполнения - сутки, оплата на Сбер без аванса.Завершен4 года назад
- $10
Требуется обработка 64 фотографий: убрать фон, сделав маску мазка и наложив цвет, исправить трещины и переименовать файлы. В папке содержатся двойники, нужно выбрать лучшие. Срок выполнения - сутки. Оплата 100% по исполнению сберпереводом.Завершен4 года назад
Необходимо разработать дизайн коробки для краски, основываясь на предоставленных формах и текстах. Включите элементы из предыдущих вариантов и предпочтений заказчика. Работа без аванса.Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется завершить настройку Carrot quest для интернет-магазина. Необходимо редактирование воронок, чтобы устранить ошибки, а также сбор данных о пользователях, включая действия на сайте. Ожидается отслеживание событий, таких как просмотр товаров, добавление в корзину и оформление заказов. Оплата осуществляется онлайн переводом.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка 6 красивых HTML-шаблонов для email-рассылок, ориентированных на женщин 18-65 лет. Шаблоны включают брошенные корзины, новостные письма, приветственные письма и другую информацию с акцентом на дизайн для смартфонов. Укажите сроки и стоимость работы.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Хороший пример прикрепил (для WB и Озон) Инфа везде одна и та же. То есть придется сделать всего 2 варианта инфографики и продублировать их на 128 фото для ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт4 года назад
Функционал не трогать, сохранить только внешний вид и меню сайтаДизайн сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн главной фото на сайте, идея в фотографиях отображена но надо сделать качественно и в правильном разрешении для мобильной и десктопный версии сайта, срок 2 дня аванса нет оплата на Сбербанк без цены и сроков ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача сделать прозрачный фон, качественно вырезать изделие с фотографии. Пример фото прикрепил. Таких фотографий 128. Срок 2 дня. Предоплаты - нет, уже кидали неоднократно.Завершен4 года назад
Интеграция уже выполнена. Нужна настройка 1. выгрузить товары из Интернет-Магазина на платформе Insales в программу МОЙСКЛАД 2. настроить связь с заказами, что бы корректно было списание 3. Настроить интеграцию с Wildberries, ЯМаркет ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Есть Икеевский комод РАСТ деревянный. Надо виртуально раскрасить в 8 вариантов расцветки. Пример прилагаю было/стало Цвета будут сброшены исполнителю. Предоплат нет! (уже дважды кидали) Оплата на СберЗавершен4 года назад
Сarrotquest настроить воронку и интегрировать в insales: - настроить воронки (все этапы от захода на сайт до покупки); - настроить почтовую рассылку; - настроить брошенные корзины; - Интеграция с соцсетями и почтой; ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Интернет магазин под ключ. Оформить дизайн, подключить все модули, кассу, доставку, воронку продаж, обратную связь и тп сделать нормальные CEO ссылки внутренние ну и конечно привязать домен. Все сделать на insales шаблон уже куплен. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Под ключ создание интернет магазина VK - размещение фоток, описания, всех продуктов на https://vk.com/craftpaint и https://vk.com/market-168014119 все товары и все категории должны быть как на основном сайте. Все настройки должны работать: покупка, платеж, корзина, интеграция с ECWID автоматическая выгрузка ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт4 года назад
Интеграция виджета карты точек и интергация с выбором как варианта получения товара PickPoint в EcwidИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доработка Интернет магазина на английском языке на tilda - дизайн - наполнение (44 SKU) - тексты (пришлю) - расположение - функции корзины - платежный терминал PayPal - расчет ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад