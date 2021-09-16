prrussia

Николай prrussia

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение для ios

    Требуется разработать приложение для iOS - шагомер с дополнительным функционалом на английском и русском языках, поддерживающее метрики кг/ft. Включает создание фирменного дизайна, разбивку функциональности по циклам, публикацию в AppStore и поддержку после завершения разработки.

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип #безавто

    Требуется разработка логотипа для нового движения #безавто, отражающего идею жизни без автомобиля. Логотип должен быть современным и привлекать внимание к экологическим и социальным аспектам, связанным с отказом от автомобилей. Учитывайте хештеги #withoutcar, #ecofriendly, #этовыгодно, #techtrends и #carfree.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Инфографика

    Необходимо разработать инфографику с использованием графических элементов и текста для маркетплейса. Включите информацию о густой кремовой консистенции, полуматовом составе, простоте смешивания, насыщенных цветах, отсутствии органических летучих соединений, устойчивости к перепадам температур и высокой светостойкости всех цветов. Стиль и исходники приложены.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработка 7 квадратных фотографий: убрать фон и сделать его белым. Пример исходного изображения и желаемого результата прикреплен. Обратите внимание на необходимость соблюдения размеров и формата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка фото в единый размер и стиль

    $15

    Задача заключается в обработке фотографий, чтобы они имели единый размер и стиль, напоминая мазок кисти с использованием 64 цветов. Необходимо сохранить цветопередачу и матовость. Удалить изъяны выкрасов, такие как трещины. Фон должен быть белым или отсутствовать (формат PNG). Срок выполнения - сутки, оплата на Сбер без аванса.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработать изображение

    $10

    Требуется обработка 64 фотографий: убрать фон, сделав маску мазка и наложив цвет, исправить трещины и переименовать файлы. В папке содержатся двойники, нужно выбрать лучшие. Срок выполнения - сутки. Оплата 100% по исполнению сберпереводом.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн коробки

    Необходимо разработать дизайн коробки для краски, основываясь на предоставленных формах и текстах. Включите элементы из предыдущих вариантов и предпочтений заказчика. Работа без аванса.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить под ключ Сarrot quest для интернет-магазина

    Требуется завершить настройку Carrot quest для интернет-магазина. Необходимо редактирование воронок, чтобы устранить ошибки, а также сбор данных о пользователях, включая действия на сайте. Ожидается отслеживание событий, таких как просмотр товаров, добавление в корзину и оформление заказов. Оплата осуществляется онлайн переводом.

    Лидогенерация
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблоны для писем для рассылки

    Требуется разработка 6 красивых HTML-шаблонов для email-рассылок, ориентированных на женщин 18-65 лет. Шаблоны включают брошенные корзины, новостные письма, приветственные письма и другую информацию с акцентом на дизайн для смартфонов. Укажите сроки и стоимость работы.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн главной фото на сайте

    Дизайн главной фото на сайте, идея в фотографиях отображена но надо сделать качественно и в правильном разрешении для мобильной и десктопный версии сайта, срок 2 дня аванса нет оплата на Сбербанк без цены и сроков ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Убрать фон у фото

    Задача сделать прозрачный фон, качественно вырезать изделие с фотографии. Пример фото прикрепил. Таких фотографий 128. Срок 2 дня. Предоплаты - нет, уже кидали неоднократно.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Привязать Insales к МОЙСКЛАД

    Интеграция уже выполнена. Нужна настройка  1. выгрузить товары из Интернет-Магазина на платформе Insales в программу МОЙСКЛАД 2. настроить связь с заказами, что бы корректно было списание 3. Настроить интеграцию с Wildberries, ЯМаркет ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Раскрасить в мои цвета

    Есть Икеевский комод РАСТ деревянный.  Надо виртуально раскрасить в 8 вариантов расцветки. Пример прилагаю было/стало  Цвета будут сброшены исполнителю. Предоплат нет! (уже дважды кидали) Оплата на Сбер

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сarrotquest настроить воронку и интегрировать в insales

    Сarrotquest настроить воронку и интегрировать в insales: - настроить воронки (все этапы от захода на сайт до покупки); - настроить почтовую рассылку; - настроить брошенные корзины; - Интеграция с соцсетями и почтой; ...

    Настройка почты
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • InSales переезд на платформу

    Интернет магазин под ключ. Оформить дизайн, подключить  все модули, кассу, доставку, воронку продаж, обратную связь и тп  сделать нормальные CEO ссылки внутренние ну и конечно привязать домен. Все сделать на insales шаблон уже куплен. ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Интернет-магазин VK

    Под ключ создание интернет магазина VK - размещение фоток, описания, всех продуктов на https://vk.com/craftpaint  и https://vk.com/market-168014119 все товары и все категории должны быть как на основном сайте. Все настройки должны работать: покупка, платеж, корзина, интеграция с ECWID автоматическая выгрузка ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет магазин на Tilda

    Доработка Интернет магазина на английском языке на tilda - дизайн - наполнение (44 SKU) - тексты (пришлю)  - расположение - функции корзины - платежный терминал PayPal - расчет ...

    Tilda
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
23 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип #безавто
Высокий уровень коммуникации, понятное объяснение видения будущего логотипа. Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Очень качественно и быстро при полном отсутствии ТЗ с моей стороны. Понимает на интуитивном уровне что делать. Отличное исполнение. Рекомендую.
Ответный отзыв
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Обработка фото
Всё супер!
Уже через несколько часов все было готово! Очень ответственен и исполнителен. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
$19
10 баллов
4 года назад
Обработка фото в единый размер и стиль
Задача поставлена четко, правки по делу. Оплата вовремя после выполнения всей работы. Приятно работать. Рекомендую.
Отлично сделал. Все вовремя и в срок. Дедал правки и устранял замечания. Рекомендую
Ответный отзыв
olgawebdesign
Ольга 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной фото на сайте
Отличный заказчик - приятен в общении, четкие и понятные требования, оплата в срок. Рекомендую!
Четко и в срок, все замечания принимает и оперативно исполняет. Рекомендую
Ответный отзыв
loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Убрать фон у фото
Отличный заказчик! Оплатил во время! Четкое и понятное тз! Советую
Отличный исполнитель и делает правки если попросишь уже после закрытия заказа. Рекомендую.
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