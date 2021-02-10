Убрать фон у фото

Обработка фотографийЗавершен17 заявок348 просмотров
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Задача сделать прозрачный фон, качественно вырезать изделие с фотографии. Пример фото прикрепил. Таких фотографий 128. Срок 2 дня. Предоплаты - нет, уже кидали неоднократно. 

3 года назад
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$40
1 день
Отличный исполнитель и делает правки если попросишь уже после закрытия заказа. Рекомендую.
Отличный заказчик! Оплатил во время! Четкое и понятное тз! Советую