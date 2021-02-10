Убрать фон у фото

Надо удалить тиснение из фото, удалить ребёнка посередине и выровнять контрастность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сделать прозрачный фон, качественно вырезать изделие с фотографии. Пример фото прикрепил. Таких фотографий 128. Срок 2 дня. Предоплаты - нет, уже кидали неоднократно.
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