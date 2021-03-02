Вставить эмоджи на сайт + фото самого подарка

Обработка фотографийЗавершен3 заявки626 просмотров
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Нужно вставить эмоджи "подарок" на сайт-одностраничник + фото самого подарка с описанием.

3 года назад
guest_16125307698405
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
adil190101
Адиль 
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$3
1 день
Быстрое понимание задачи, четко, быстро.
Рекомендую! Был рад сотрудничеству.