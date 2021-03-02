Вставить эмоджи на сайт + фото самого подарка

Необходимо сделать 3 превью на детский канал иcходя из референсов Пример того что нравится: https://www.youtube.com/channel/UCvlE5gTbOvjiolFlEm-c_Ow https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ Практический опыт работы с детскими превью ОБЯЗАТЕЛЕН!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вставить эмоджи "подарок" на сайт-одностраничник + фото самого подарка с описанием.
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