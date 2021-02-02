Обработать фото для товара

Обработка фотографийЗавершен16 заявок433 просмотра
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Есть 9 папок в которых по 5-6 фото. Нужно обработать до красивого вида. Одну из них заглавную обрезать, чтобы была на белом фоне, остальные красиво обработать.

Размер конечный должен быть 800x800.

Цена за 1 фото и сроки.

3 года назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
AVELAR
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$1
1 день
Валерий справился с задачей на отлично. Можно доверять работу смело. Обработал фото быстро и качественно.
Виктория дала четкое задание с конкретными пожеланиями, благодаря чему было приятно и удобно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!