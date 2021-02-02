Обработать фото для товара

Есть 9 папок в которых по 5-6 фото. Нужно обработать до красивого вида. Одну из них заглавную обрезать, чтобы была на белом фоне, остальные красиво обработать.

Размер конечный должен быть 800x800.

Цена за 1 фото и сроки.