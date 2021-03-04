Картинки с акцией для сайта

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Нужно сделать для сайта натяжных потолков , картинки с акциями 1- скрытый карниз +сам карниз в подарок.2- закажи потолки во всей квартире и получи светильники в подарокEkolaGX533-Вставка для натяжных потолков в подарок. 4-Скидка Новоселов -10%5-Скидка по пенсионному удостоверению 10%

3 года назад
vitomos
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
kilka_dot
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро и на отлично
Виталий отличный заказчик! Оплата пришла сразу же после выполнения заказа. Минимум правок, полное доверие дизайнеру!