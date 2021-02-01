Удаление объекта с фотографии

Обработка фотографийЗавершен10 заявок285 просмотров
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Необходимо удалить объект с фотографии, с дорисовкой фона вместо него.

3 года назад
guest_16121662396563
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olya_kors
Ольга 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$3
1 день
Хорошая работа!
Все отлично!