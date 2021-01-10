olya_kors

Ольга olya_kors

 
27 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Продающие лендинги для Вашего бизнеса

Привет 👋

Я веб-дизайнер.

👉 Работаю в Figma и Photoshop

👉 Делаю дизайн сайтов и продающих лендингов

👉 Перфекционист, поэтому в дизайне внимательна к деталям и мелочам

👉Люблю минимализм и предпочитаю не перегружать макеты лишними элементами

Всегда на связи, вы сможете получить оперативный ответ на любой вопрос.

Дизайн сайтаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dekshut
Денис 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Макет в фигме
За время работы Ольга зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта.
Все отлично!
Ответный отзыв
guest_16121662396563
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Удаление объекта с фотографии
Хорошая работа!
Все отлично!
Ответный отзыв
oksana_210596
Оксана 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Лендинг для кондитерской
От лица нашей компании хочу выразить благодарность Ольге. Мы обратились к Ольге по рекомендации нашего клиента, после чего остались довольны сотрудничеством. В ходе совместной работы у нас сформировался хороший контакт и взаимопонимание. Поставленная задача была выполнена компетентно, качественно и в кратчайшие сроки. Сайт отвечает всем указанным нами требованиям, является удобным и понятным. Приятно работать с профессионалом своего дела. Спасибо!
Приятно было работать с Оксаной. Задача поставлена четко, оплата поступила в срок, на все вопросы и уточнения поступали своевременные ответы.
Ответный отзыв
oleg_romanov_
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Хочу выразить огромную благодарность Ольге за отлично проделанную работу! Наша фирма нуждалась в современном ресурсе, который бы отражал суть нашего юридического центра и показал нас с выгодных сторон. Обратились к Ольге, понравились её работы из портфолио. Результат превзошёл все ожидания, мы получили именно то, что хотели с учетом всех нюансов. Работа была выполнена максимально оперативно.
Благодарю за комфортную работу) Олег вовремя отвечал на сообщения, оплата так же поступала своевременно.
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