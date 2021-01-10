Продающие лендинги для Вашего бизнеса
Привет 👋
Я веб-дизайнер.
👉 Работаю в Figma и Photoshop
👉 Делаю дизайн сайтов и продающих лендингов
👉 Перфекционист, поэтому в дизайне внимательна к деталям и мелочам
👉Люблю минимализм и предпочитаю не перегружать макеты лишними элементами
Всегда на связи, вы сможете получить оперативный ответ на любой вопрос.
Я против войны в Украине!
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безопасных платежей
Портфолио
- Landing Page для кондитерской107 просмотров
- Landing Page для центра юридических услуг71 просмотр
- Landing Page для компании Let me Tiger70 просмотров
- Landing Page для диджитал агентсва79 просмотров
- Landing Page для ветеринарной клиники54 просмотра
- Мобильное приложение "Твоя еда"59 просмотров
- Дизайнерская мебель45 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
За время работы Ольга зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта.
Ответный отзыв
Все отлично!
$3
10 баллов
3 года назад
Хорошая работа!
Ответный отзыв
Все отлично!
$80
10 баллов
3 года назад
От лица нашей компании хочу выразить благодарность Ольге. Мы обратились к Ольге по рекомендации нашего клиента, после чего остались довольны сотрудничеством. В ходе совместной работы у нас сформировался хороший контакт и взаимопонимание. Поставленная задача была выполнена компетентно, качественно и в кратчайшие сроки. Сайт отвечает всем указанным нами требованиям, является удобным и понятным. Приятно работать с профессионалом своего дела. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Оксаной. Задача поставлена четко, оплата поступила в срок, на все вопросы и уточнения поступали своевременные ответы.
$100
10 баллов
3 года назад
Хочу выразить огромную благодарность Ольге за отлично проделанную работу! Наша фирма нуждалась в современном ресурсе, который бы отражал суть нашего юридического центра и показал нас с выгодных сторон. Обратились к Ольге, понравились её работы из портфолио. Результат превзошёл все ожидания, мы получили именно то, что хотели с учетом всех нюансов. Работа была выполнена максимально оперативно.
Ответный отзыв
Благодарю за комфортную работу) Олег вовремя отвечал на сообщения, оплата так же поступала своевременно.