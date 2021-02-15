dekshut

Денис dekshut

 
20 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
<<Вёрстка сайтов>>

Мои контакты для связи:

Вёрстка ⇢ Skype - live:c24b229097513028

telegram-->dekshut | gmail--> [email protected] |

Discord –> Dekshut#9845 | whatsapp-->+380687361377

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox
  • LESS/SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
этапы работы:

  • Общение в скайпе/телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
  • Составление тех задания;
  • Предоплата;
  • вёрстка;
  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
@gmail – [email protected]

Skype – live:c24b229097513028

telegram – Dekshut

whatsapp–> +380687361377

Discord –> Dekshut#9845

*** Портфолио поможет оценить уровень моей работы: http://denysmalofeiev.ru

AndroidiOSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olya_kors
Ольга 
27 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Макет в фигме
Все отлично!
За время работы Ольга зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта.
Ответный отзыв
alina_zalutskaya
Алина 
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Доработка макета в фигме
С Денисом очень комфортно работать, спасибо за такой профессиональный подход! Рекомендую!
За время работы Алина зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта. Всем рекомендую работать с Алиной!
Ответный отзыв
pavelgondarenko
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
3 года назад
Доработка макета в фигме
Хорошо сработались, приятен в общение и быстро отвечает Сайт сверстал хорошо Будем работать дальше )
За время работы Павел зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта. Всем рекомендую работать с Павлом!
Ответный отзыв
anna_web-design
Анна Дуюн 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Доработать макет в фигме
С Денисом мы отлично сработались. Всегда на связи и вежлив в общении. Буду рада сотрудничать и в будущем)
Анна выполнила свою работу отлично! Много идей, предложений, есть свое видение, всегда готова обсуждать и быстро воплощать все идеи. В течении работы с проектом, по моей просьбе, много чего добавляли, убирали, дабы сделать идеально, и все это делалось быстро, красиво, и в сроки. Очень понравилось, если вам нужен качественный дизайн, то обращаться стоит только к ней.
Ответный отзыв