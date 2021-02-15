<<Вёрстка сайтов>>
Мои контакты для связи:
Вёрстка ⇢ Skype - live:c24b229097513028
telegram-->dekshut | gmail--> [email protected] |
Discord –> Dekshut#9845 | whatsapp-->+380687361377
Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3,4
- Flexbox
- LESS/SCSS
- Gulp
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
этапы работы:
- Общение в скайпе/телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
- Составление тех задания;
- Предоплата;
- вёрстка;
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
@gmail – [email protected]
Skype – live:c24b229097513028
telegram – Dekshut
whatsapp–> +380687361377
Discord –> Dekshut#9845
*** Портфолио поможет оценить уровень моей работы: http://denysmalofeiev.ru