Функциональный & Эстетичный дизайн сайтов и приложений

Привет! Меня зовут Алина. Я создаю современный, уникальный, понятный дизайн сайтов и приложений уже 2 года.

Что я делаю:

* UI / UX Дизайн

* Веб-дизайн и редизайн

* Дизайн мобильных приложений

* UserFlow

* Вайрфреймы

* Прототипы

* UI kit

* Дизайн иконок

Инструменты, которыми я пользуюсь:

* Figma

* Photoshop

* Illustrator

Я работала дизайнером в рекламном агентстве и в IT компании.

По образованию я рекламщик, это помогает мне работать с дизайном и текстом.

Веду блог о дизайне и жизни в инстаграме и снимаю видео на ютуб. Буду рада сотрудничеству и ответить на все ваши вопросы 

Мой инст: https://www.instagram.com/alineklesa/