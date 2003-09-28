alina_zalutskaya

Алина alina_zalutskaya

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Функциональный & Эстетичный дизайн сайтов и приложений

Привет! Меня зовут Алина. Я создаю современный, уникальный, понятный дизайн сайтов и приложений уже 2 года.

Что я делаю:

* UI / UX Дизайн

* Веб-дизайн и редизайн

* Дизайн мобильных приложений

* UserFlow

* Вайрфреймы

* Прототипы

* UI kit

* Дизайн иконок

Инструменты, которыми я пользуюсь:

* Figma

* Photoshop

* Illustrator

Я работала дизайнером в рекламном агентстве и в IT компании.

По образованию я рекламщик, это помогает мне работать с дизайном и текстом.

Веду блог о дизайне и жизни в инстаграме и снимаю видео на ютуб. Буду рада сотрудничеству и ответить на все ваши вопросы 

Мой инст: https://www.instagram.com/alineklesa/

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Отзывы заказчиков

deyevnv
Никита 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$50
10 баллов
4 года назад
Web-дизайн сайта
Заказал у Алины дизайн сайта для производства спецодежды. Работа выполнена хорошо, в срок, без каких-либо проблем. Рекомендую этого специалиста. p.s. Алина спасибо!
Отлично поработали с Никитой над проектом. Рекомендую!
Ответный отзыв
dekshut
Денис 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Доработка макета в фигме
Figma
За время работы Алина зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта. Всем рекомендую работать с Алиной!
С Денисом очень комфортно работать, спасибо за такой профессиональный подход! Рекомендую!
Ответный отзыв
alexbasenok
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта для магазина цветов
Хочу похвалить работу Алины!! Сразу обозначила все этапы работы/сроки. Внимательно подошла к моим пожеланиям. Проанализировала весь наш текст для сайта!! Задала исчерпывающие вопросы по работе нашего сайта. В каждом сообщении чувствуется профессионализм и любовь к своей работе! Рекомендую!
Спасибо за такой приятный отзыв! С Алексеем также было приятно работать. Спасибо за возможность проявить инициативу и за доверие :)
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