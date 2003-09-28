Функциональный & Эстетичный дизайн сайтов и приложений
Привет! Меня зовут Алина. Я создаю современный, уникальный, понятный дизайн сайтов и приложений уже 2 года.
Что я делаю:
* UI / UX Дизайн
* Веб-дизайн и редизайн
* Дизайн мобильных приложений
* UserFlow
* Вайрфреймы
* Прототипы
* UI kit
* Дизайн иконок
Инструменты, которыми я пользуюсь:
* Figma
* Photoshop
* Illustrator
Я работала дизайнером в рекламном агентстве и в IT компании.
По образованию я рекламщик, это помогает мне работать с дизайном и текстом.
Веду блог о дизайне и жизни в инстаграме и снимаю видео на ютуб. Буду рада сотрудничеству и ответить на все ваши вопросы
Мой инст: https://www.instagram.com/alineklesa/
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Мобильное приложение для доставки еды61 просмотр
- VPN Мобильное приложение63 просмотра
- Дизайн сайта для интернет-магазина цветов61 просмотр
- Дизайн лендинга для курса «Моя энергия»129 просмотров
- Дизайн сайта для студии интерьера121 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Заказал у Алины дизайн сайта для производства спецодежды. Работа выполнена хорошо, в срок, без каких-либо проблем. Рекомендую этого специалиста. p.s. Алина спасибо!
Ответный отзыв
Отлично поработали с Никитой над проектом. Рекомендую!
$1
10 баллов
4 года назад
Figma
За время работы Алина зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта. Всем рекомендую работать с Алиной!
Ответный отзыв
С Денисом очень комфортно работать, спасибо за такой профессиональный подход! Рекомендую!
$20
10 баллов
4 года назад
Хочу похвалить работу Алины!! Сразу обозначила все этапы работы/сроки. Внимательно подошла к моим пожеланиям. Проанализировала весь наш текст для сайта!! Задала исчерпывающие вопросы по работе нашего сайта. В каждом сообщении чувствуется профессионализм и любовь к своей работе! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за такой приятный отзыв! С Алексеем также было приятно работать. Спасибо за возможность проявить инициативу и за доверие :)