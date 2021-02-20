Web-дизайн сайта

Привет коллеги, web-дизайнеры!

Работа для начинающих.

Мне нужен начинающий web-дизайнер для создания красивого, современного, классного, рабочего многостраничного сайта (полный редизайн существующего сайта, 5 страниц).

Тема: производство спец-одежды.

Что вы получите.

1. Небольшие деньги за работу.

2. Отзыв.

3. Макет, который будет реализован и станет рабочим, а не останется просто макетом.

4. Знакомство со мной и возможные коммерческие отношения в дальнейшем (я верстальщик).

Открыт к обсуждениям!

Пишите.