Web-дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен72 заявки915 просмотров
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Привет коллеги, web-дизайнеры!

Работа для начинающих.

Мне нужен начинающий web-дизайнер для создания красивого, современного, классного, рабочего многостраничного сайта (полный редизайн существующего сайта, 5 страниц).

Тема: производство спец-одежды.

Что вы получите.

1. Небольшие деньги за работу.

2. Отзыв.

3. Макет, который будет реализован и станет рабочим, а не останется просто макетом.

4. Знакомство со мной и возможные коммерческие отношения в дальнейшем (я верстальщик).

Открыт к обсуждениям!

Пишите.

Дизайн сайта
3 года назад
deyevnv
Никита 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
alina_zalutskaya
Алина 
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$50
10 дней
Заказал у Алины дизайн сайта для производства спецодежды. Работа выполнена хорошо, в срок, без каких-либо проблем. Рекомендую этого специалиста. p.s. Алина спасибо!
Отлично поработали с Никитой над проектом. Рекомендую!
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