Web-дизайн сайта

Сделать редизайн сайта [url=https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=70399921]kolhitsin.com[/url] быстро, качественно, подбрать подходящие по смыслу иконки. В блоке "О нас" нужно немного изменить текст. Добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета. В общем, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет коллеги, web-дизайнеры!
Работа для начинающих.
Мне нужен начинающий web-дизайнер для создания красивого, современного, классного, рабочего многостраничного сайта (полный редизайн существующего сайта, 5 страниц).
Тема: производство спец-одежды.
Что вы получите.
1. Небольшие деньги за работу.
2. Отзыв.
3. Макет, который будет реализован и станет рабочим, а не останется просто макетом.
4. Знакомство со мной и возможные коммерческие отношения в дальнейшем (я верстальщик).
Открыт к обсуждениям!
Пишите.
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