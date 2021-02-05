☄Дизайн от А до Я: обработка, ретушь, создание артов (растр); иконки svg, иллюстрации, сайты, лендинги, ui/ux (вектор)

Увлеченный дизайнер, погружаюсь в работу с головой!

Люблю дизайн и работу с графикой, поэтому решил продолжить развиваться в этой теме, особенно ux/ui.

Разные цвета, в разных стилях - как интерфейсы, так и арты. Приведенные работы не все что умею, а лишь небольшая их часть в открытом пространстве.

Если вам понравились мои работы, мы можем посотрудничать !

⌚Вы можете рассчитывать на мое ответственное отношение к задачам и мелочам! Выполню быстро! Любые правки

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Мое портфолио:

Behance(UX/UI): behance.net/pashashalaev

Связь со мной:

Telegram

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Этапы работы:

- Изучение задач, вашего продукта, целей

- Разработка прототипа

- Предоплата после утвержденного прототипа

- Работа над дизайном

- Бесплатные 3 правки

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