pashashalaev77

Павел Шалаев pashashalaev77

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
&#9732;Дизайн от А до Я: обработка, ретушь, создание артов (растр); иконки svg, иллюстрации, сайты, лендинги, ui/ux (вектор)

Увлеченный дизайнер, погружаюсь в работу с головой!

Люблю дизайн и работу с графикой, поэтому решил продолжить развиваться в этой теме, особенно ux/ui.

Разные цвета, в разных стилях - как интерфейсы, так и арты. Приведенные работы не все что умею, а лишь небольшая их часть в открытом пространстве.

Если вам понравились мои работы, мы можем посотрудничать !

⌚Вы можете рассчитывать на мое ответственное отношение к задачам и мелочам! Выполню быстро! Любые правки

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Мое портфолио:

Behance(UX/UI): behance.net/pashashalaev

Связь со мной:

Telegram

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Этапы работы:

- Изучение задач, вашего продукта, целей

- Разработка прототипа

- Предоплата после утвержденного прототипа

- Работа над дизайном

- Бесплатные 3 правки

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
deyevnv
Никита 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$65
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга для производителя тротуарной плитки
Павел сделал отличный дизайн! Задача была сделать необычно и круто, и он с ней справился. Работать было легко и приятно. Однозначно рекомендую Павла всем кому нужен классный дизайн! Павел, спасибо за работу!
Благодарю за отзыв, Никита. Заказчика рекомендую на все 100%. ТЗ составлено грамотно, все нюансы были заранее обговорены. Всегда на связи. В общем, работать было легко, понятно и комфортно от начала до завершения проекта. Спасибо за доверие!
Ответный отзыв
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
$5
10 баллов
3 года назад
Что за эффект в фотошопе? Плюс шрифт
Все сделано быстро, качественно и как нужно. Рекомендую!
Эффективная постановка цели, всегда на связи, быстрый фидбек. Приятно было поработать!
Ответный отзыв
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сделать страницу для сайта
Все сделано хорошо, чувствуется творческий подход. Спасибо за работу, рекомендую!!!
Было приятно поработать!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга