Увлеченный дизайнер, погружаюсь в работу с головой!
Люблю дизайн и работу с графикой, поэтому решил продолжить развиваться в этой теме, особенно ux/ui.
Разные цвета, в разных стилях - как интерфейсы, так и арты. Приведенные работы не все что умею, а лишь небольшая их часть в открытом пространстве.
Если вам понравились мои работы, мы можем посотрудничать !
⌚Вы можете рассчитывать на мое ответственное отношение к задачам и мелочам! Выполню быстро! Любые правки
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Мое портфолио:
Behance(UX/UI): behance.net/pashashalaev
Связь со мной:
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Этапы работы:
- Изучение задач, вашего продукта, целей
- Разработка прототипа
- Предоплата после утвержденного прототипа
- Работа над дизайном
- Бесплатные 3 правки
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