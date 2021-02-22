Дизайн лендинга для производителя тротуарной плитки

$65
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка176 просмотров
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Есть сайт заказчика https://silastone.ru/.

Он производитель тротуарной плитки. Ему нужен новый сайт, лендинг. Хочет эффектный сайт, очень эффектный. С анимацией на главном экране при появлении/открытии его пользователем. Анимация на твой вкус и усмотрение, но и чтобы я это смог ее сверстать конечно, тут надо без фанатизма.

Дизайн лендинга
3 года назад
deyevnv
Никита 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
pashashalaev77
Павел Шалаев 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$65
7 дней
Павел сделал отличный дизайн! Задача была сделать необычно и круто, и он с ней справился. Работать было легко и приятно. Однозначно рекомендую Павла всем кому нужен классный дизайн! Павел, спасибо за работу!
Благодарю за отзыв, Никита. Заказчика рекомендую на все 100%. ТЗ составлено грамотно, все нюансы были заранее обговорены. Всегда на связи. В общем, работать было легко, понятно и комфортно от начала до завершения проекта. Спасибо за доверие!
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