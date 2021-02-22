Дизайн лендинга для производителя тротуарной плитки

Есть сайт заказчика https://silastone.ru/.

Он производитель тротуарной плитки. Ему нужен новый сайт, лендинг. Хочет эффектный сайт, очень эффектный. С анимацией на главном экране при появлении/открытии его пользователем. Анимация на твой вкус и усмотрение, но и чтобы я это смог ее сверстать конечно, тут надо без фанатизма.