Дизайн лендинга

Добрый день коллеги! Мне нужен дизайнер длоя отрисовки интернет магазина Отрисовать нужно: главную, каталог, карточку товара, тексторвую, корзину. В тз описано как и что должно быть. От вас отрисовка прототипа, диайзн. Оплата в 3 эатапа. Отрисована главная - треть, ...