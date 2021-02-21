Дизайн интернет магназина доставки продуктов

Добрый день коллеги! Мне нужен дизайнер длоя отрисовки интернет магазина

Отрисовать нужно: главную, каталог, карточку товара, тексторвую, корзину.

В тз описано как и что должно быть.

От вас отрисовка прототипа, диайзн.

Оплата в 3 эатапа. Отрисована главная - треть, отрисован каталог и карточка - треть, отрисована текстовая и корзина - остаток.

Логотип предоставим. ТЗ в приложении

Приоритет молодым и креативным дизайнерам из Украины.