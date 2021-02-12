Svg анимации и отрисовка кнопки

Всем доброго дня!

Имеется задача по анимации на основе svg и отрисовки кнопки

1 задача: имеется доска (крестики нолики), она должна трансформироваться в логотип, где используется

один нолик и один крестик сложившийся в линию (сверху 0 ниже его _) и появление справа текста рис 2

2 задача отрисовать кнопку с антипризывом "не нажимать" на рис 2

стилистика: стимпанк

Хотелось бы видеть примеры ваших svg анимаций

Жду предложений