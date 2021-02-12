Svg анимации и отрисовка кнопки

Доброго времени суток! И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA. с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3 От Вас: Портфолио, умение и желание работать с ТЗ и соблюдать его требования. Хороший уровень Figma. Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Имеется задача по анимации на основе svg и отрисовки кнопки
1 задача: имеется доска (крестики нолики), она должна трансформироваться в логотип, где используется
один нолик и один крестик сложившийся в линию (сверху 0 ниже его _) и появление справа текста рис 2
2 задача отрисовать кнопку с антипризывом "не нажимать" на рис 2
стилистика: стимпанк
Хотелось бы видеть примеры ваших svg анимаций
Жду предложений
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