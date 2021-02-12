Дизайнер для многостраничного сайта по форекс тематике.

Доброго времени суток!

И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA.

с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3

От Вас: Портфолио, умение и желание работать с ТЗ и соблюдать его требования. Хороший уровень Figma.

Все промежуточные этапы и финальный показ только в Фигме.

Креативность простительна, но не вопреки ТЗ.

Желаемый срок подготовки дизайна: до 2-х недель.

Оплата по договоренности, обсуждается с каждым соискателем отдельно.

Оплата производится по следующей схеме:

10% - Предоплата до начала работ.

40% - Вы выполняете небольшую часть работы, как правило предоставляется готовая главная страница. Я смотрю и принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве.

50% - По окончанию работы. После оплаты - вы предоставляете исходные файлы проекта с учетом требований в ТЗ.

Оставляйте свои отклики и я с вами свяжусь для дальнейшего обсуждения сотрудничества.

Тест вопрос, для не ботов.

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