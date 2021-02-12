Дизайнер для многостраничного сайта по форекс тематике.

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Доброго времени суток!
И так, нужен дизайнер, который создаст дизайн многостраничного сайта в FIGMA.
с ТЗ можно ознакомиться по ссылке: https://wdfiles.ru/370fd3
От Вас: Портфолио, умение и желание работать с ТЗ и соблюдать его требования. Хороший уровень Figma.
Все промежуточные этапы и финальный показ только в Фигме.
Креативность простительна, но не вопреки ТЗ.
Желаемый срок подготовки дизайна: до 2-х недель.
Оплата по договоренности, обсуждается с каждым соискателем отдельно.
Оплата производится по следующей схеме:
10% - Предоплата до начала работ.
40% - Вы выполняете небольшую часть работы, как правило предоставляется готовая главная страница. Я смотрю и принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве.
50% - По окончанию работы. После оплаты - вы предоставляете исходные файлы проекта с учетом требований в ТЗ.
Оставляйте свои отклики и я с вами свяжусь для дальнейшего обсуждения сотрудничества.
Тест вопрос, для не ботов.
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