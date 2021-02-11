Разработка прототипа

Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю.

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру.

Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Строго без предоплаты, либо через Безопасную сделку

Оплата: Яндекс.Деньги, WebMoney, Paypal, перевод на карту Сбербанка.