Разработка прототипа

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок496 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю.

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру.

Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Строго без предоплаты, либо через Безопасную сделку

Оплата: Яндекс.Деньги, WebMoney, Paypal, перевод на карту Сбербанка.

3 года назад
guest_16120875996133
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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