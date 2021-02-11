Редизайн сайта

мой шаблон [url=https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/]https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/[/url] мне надо создать новые стили сайта garminua.org Пример стиля [url=https://www.garmin.com/pl-PL/]https://www.garmin.com/pl-PL/[/url] [url=https://www.garmin.ru/]https://www.garmin.ru/[/url] Создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!
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Нужно доработать дизайн сайта https://ambene.org , сделать сайт уникальным, красивым, качественным, современным. Нужно добавить больше фото, чтобы разбавить
большое кол-во текста, добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета.
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