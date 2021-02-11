Сделать лендинг

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки252 просмотра
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для строительной компании

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$200
7 дней
Выполнил все в идеале, уровень дизайна человек паук, а сделал дизайн как будто вторую башню Бурж Халифа отрисовал, спасибо за сайт.
В очередной раз хорошо поработали и все остались довольны) Заказчик — огонь! 🔥
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