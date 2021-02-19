Дизайн сайта с видео на background

$200
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок503 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн сайта  с видео на background , срок исполнения 5 дней , 10 страниц, адаптив 

Дизайн сайта
3 года назад
elena-kozik
Елена 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lesya2708
Алеся 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$250
5 дней
Алеся, спасибо большое. Было приятно работать, все в срок и все доп корректировки сделала . Очень рекомендую !
Спасибо за работу! Оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Требуется создать лендинг для услуг фотографа

    Требуется создать лендинг для услуг фотографа Дизайн должен быть аккуратным и минималистичным! С учетом адаптива. По срокам - желательно оперативно. Сразу присылайте портфолио чтобы были ссылки на реальные сайты)

    Дизайн сайтов79 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн страницы

    Есть задача: необходимо поработать с детальной страницей товара, что в ТЗ. Если кратко, то не меняя дизайна хедера и футера, пересобрать страницу из тех же элементов, в той же стилистике, исправив недочеты и учитывая пожелания ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    нужно сделать дизайн сайта товаров для учебы для детей. делаю первый раз, без опыта 1) Лендинг страница 2) Подкатегория товаров 3) Страница товара 4) контакты  нужен только дазайн чтобы потом отдать программисту

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов94 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн лендинга в европейском стиле

    $150

    Нужен дизайн лендинга для сайта по тематике топливных масел. Темный, в европейском стиле со строгим немецким дизайном. Цвета желтый/черный Сайт имиджевый, нужно представить несколько видов масел и смежной продукции. В темном дизайне, так же нужно продумать анимацию Присылайте ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Описание: Нужно разработать сайт с 3х страниц для криптовалют( график, форма регистрации). Подробней ТЗ обсуждается с исполнителем

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-дизайнер

    В команду веб-разработчиков ищем веб-дизайнера (Украина) на удаленку. [b]Требования: [/b] - сильные и уверенные навыки в UX/UI - понимание современных принципов и методологий UX-дизайна и адаптивной вёрстки - ответственность, внимание к деталям - умение прототипировать и тестировать узлы продукта - ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайна сайта (лендинг сторис)

    $40

    Требуется разработать экраны для лендинг сторис  [b]Примеры сайтов [/b] еврозал рф lr-business ru Нужен сайт что мы можем делать такие вот сайты (ленд сторисы) Нужно 6-7 экранов, очень нужен креативный человек который не просто выполнит работу по нарисованным мной блок схемам ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад