Дизайн лендинга в европейском стиле

Нужен дизайн лендинга для сайта по тематике топливных масел. Темный, в европейском стиле со строгим немецким дизайном. Цвета желтый/черный

Сайт имиджевый, нужно представить несколько видов масел и смежной продукции.

В темном дизайне, так же нужно продумать анимацию

Присылайте подобные работы или сайты референсы.

Подробнее будем отбирать по портфолио и цене