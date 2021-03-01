Дизайн лендинга в европейском стиле

$150
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок171 просмотр
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Нужен дизайн лендинга для сайта по тематике топливных масел. Темный, в европейском стиле со строгим немецким дизайном. Цвета желтый/черный

Сайт имиджевый, нужно представить несколько видов масел и смежной продукции.

В темном дизайне, так же нужно продумать анимацию

Присылайте подобные работы или сайты референсы.

Подробнее будем отбирать по портфолио и цене

Дизайн лендинга
3 года назад
Maxtymosh
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$150
24 дня
Второй раз заказываю дизайн. Быстрая реализация, все по сетке, эстетично, с пониманием как потом разрабатывается сайт. Минимум лишних вопросов, спасибо за классную работу!
Все супер! Понятная постановка задачи, отличная обратная связь, оплата вовремя. Рекомендую.