Дизайн лендинга в европейском стиле

Описание: Нужно разработать сайт с 3х страниц для криптовалют( график, форма регистрации). Подробней ТЗ обсуждается с исполнителем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн лендинга для сайта по тематике топливных масел. Темный, в европейском стиле со строгим немецким дизайном. Цвета желтый/черный
Сайт имиджевый, нужно представить несколько видов масел и смежной продукции.
В темном дизайне, так же нужно продумать анимацию
Присылайте подобные работы или сайты референсы.
Подробнее будем отбирать по портфолио и цене
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